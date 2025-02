Tip: podcast Rot Fruit over de meest gewelddadige afpersingszaak van Nederland

De vondst van de cocaïne is het begin van de meest gewelddadige afpersingszaak in de Nederlandse geschiedenis, die misdaadjournalist Yelle Tieleman (AD) tot in detail reconstrueert met slachtoffers, daders, advocaten en politie en justitie. In de zesdelige serie volg je het verhaal van hoofdverdachte Ali G., die in eerste aanleg is veroordeeld tot een gevangenisstraf van bijna twintig jaar. Je hoort hoe zeer jonge kwetsbare verdachten worden verleid om aanslagen te plegen, die het leven van slachtoffers ingrijpend veranderen.

Bijvoorbeeld dat van de broers Seepers, die als ex-werknemers van het fruitbedrijf op de adressenlijst stonden die door een blunder van het OM terechtkwam in de onderwereld. Henri Seepers vertelt ingrijpend hoe hij heeft moeten vluchten voor de vlammenzee die zijn huis tot de grond heeft afgebrand en hoe hij tot op de dag van vandaag gebukt gaat onder de gevolgen.

Een belangrijk hoofdrol in dit verhaal is weggelegd voor Thomas, die het doelwit wordt van een omstreden undercoveractie. Tijdens deze undercoveractie vertelt hij over zijn eigen betrokkenheid bij aanslagen, maar ook over opdrachtgever Ali G. Het gevolg is dat hij hierdoor zelf in de problemen komt en hij samen met zijn familie moet vrezen voor zijn leven. De vraag is echter of de undercoveractie wel rechtmatig is geweest en in de podcast hoor je alle achtergronden en details.

Yelle Tieleman is misdaadjournalist voor het AD en maakt samen met Harry Lensink en Jan Meeus de wekelijkse podcast Zware Jongens over de wereld van de georganiseerde misdaad.