Tip: podcastserie Mr. Big over omstreden undercovermethode in cold case Heidy Goedhart

In de 7-delige podcastserie nemen makers Mark Schrader en Lieke Malcorps je mee in het verhaal achter de bekentenis van Wim. Hoe kwam die tot stand? Welke psychologische mechanismen speelden een rol? En waarom zou je een moord bekennen als je die niet gepleegd hebt?

De bekentenis kwam tot stand via de zogenoemde ‘Mr. Big’-methode: een undercover-methode die zijn oorsprong vindt in Canada. Bij deze methode wint de politie langzaam het vertrouwen van de verdachte door een vriendschap op te bouwen waarin klussen en flinke sommen geld worden beloofd. Maar dan moet de verdachte wel eerst op gesprek komen bij de baas van de fictieve, criminele organisatie: Mr. Big. En daar moet open kaart worden gespeeld over het verleden.

Deze methode werd voor het eerst in Nederland toegepast in de zaak van Wim S. in 2014. Hij bekende meerdere keren de moord op zijn vriendin, Heidy Goedhart. De bekentenis leidde tot een veroordeling van 20 jaar cel in hoger beroep. Maar later trok hij zijn bekentenis in: Wim beweerde dat hij gelogen had omdat hij onder druk zou zijn gezet.

In de serie hoor je het verhaal vanaf de avond van de moord op Heidy, de zoektocht van de politie op zoek naar sluitend bewijs en hoe de undercoveroperatie uiteindelijk wordt opgestart. De serie bouwt op naar de discussie die naar aanleiding van Wim’s bekentenis in verschillende rechtszalen gevoerd zal worden, met als sluitstuk het oordeel in het gerechtshof.

In de podcast Mr. Big vertelt Wim S. in zijn eigen woorden hoe hij die periode heeft ervaren en hoe hij dacht dat een undercoveragent zijn beste vriend was. En waarom hij bekende. Ook hoor je een undercoveragent die vertelt over hoe deze afdeling van de politie te werk gaat en verschillende deskundigen laten hun licht schijnen op de bekentenis.