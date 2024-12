24 december 2024

Toegang appartementengebouw Tilburg doorzeefd met kogels

In de nacht van maandag op dinsdag is in Tilburg met een automatisch wapen geschoten op de entree van een appartemen­ten­com­plex. Omroep Brabant meldt dat er tussen de 25 en 30 schoten zijn afgevuurd. Tegen 03.00 nam een onbekende de toegangsdeur onder vuur.