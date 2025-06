‘Toename Nederlandse uithalers in Antwerpse haven’

140 uithalers Uithalers zoeken op haventerreinen op aangeven van de smokkelaars naar bepaalde containers waar geperste blokken cocaïne in aanwezig zijn. De eerste vijf maanden van dit jaar zijn er 140 uithalers opgepakt in de Antwerpse haven. Dat zijn er nu al meer dan heel vorig jaar. De helft van die verdachten kwam uit Nederland, veelal minderjarig, de jongste Nederlandse uithaler was 13 jaar.

In de Rotterdamse haven neemt dit jaar het aantal gearresteerde uithalers af.

Hogere straffen

In België zijn straffen voor volwassen daders voor uithalen van cocaïne beduidend hoger dan in Nederland. Daar staat tegenover dat verdachten doorgaans minder lang in voorlopige hechtenis doorbrengen. Wie nog geen strafblad heeft, krijgt in Nederland meestal een taakstraf. Zwaardere gevallen krijgen straffen vanaf ongeveer een jaar cel. Voor een meerderjarige die in België wordt betrapt is de straf gemiddeld 40 maanden cel. Die straf werd vrijdag in Antwerpen geëist tegen drie Nederlandse verdachten.

Minderjarigen komen net als in Nederland weken tot maanden in een jeugdinrichting.

Snap of Telegram

Doordat in Antwerpen vaker kleine partijen drugs aankomen zijn er meer uithalers nodig. Verder is de pakkans door betere beveiliging van terreinen vergroot.

Uithalers worden vaak op Snapchat of Telegram gerekruteerd, net zoals het geval is bij daders die met explosieven aanslagen op woningen plegen.

Omdat de jongeren goedkoop zijn in te huren sturen smokkelaars hen ook af op partijen waarvan ze weten dat die moeilijk te pakken zijn of als verloren worden beschouwd, aldus misdaadjournalist Joris van der Aa van de Gazet van Antwerpen.

Anders dan vroeger krijgen sommige zendingen nu een gps-tracker mee waarmee uithalers met een telefoon de partijen kunne uitpeilen.