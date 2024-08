‘Toename smokkel wiet naar VK’

Connect on Linked in

Volgens de Britse National Crime Agency (NCA) is er een scherpe toename te zien van de smokkel van cannabis naar het Verenigd Koninkrijk, aldus The Guardian. Volgens de NCA is de waarschijnlijke oorzaak overproductie van wiet in landen waar softdrugs gelegaliseerd zijn, zoals in Noord-Amerika. Er zijn aanwijzingen dat ook Nederland aantrekkelijk wordt voor de invoer van wiet.

Luchthavens

Volgens de NCA is de hoeveelheid cannabis die in beslag is genomen bij smokkelaars die de drug in koffers naar Britse luchthavens vervoerden, in minder dan een jaar verdrievoudigd.

Tot nu toe is in 2024 ongeveer 15 ton van deze drug aangetroffen op luchthavens, en in 2023 was dat 5 ton, en 2 ton in 2022. Er zijn in 2023 196 verdachten met cannabis, terwijl er dit jaar tot nu toe 378 vastzitten.

Grotere winst

De NCA schat in dat door overproductie van de drug in landen waar het is gelegaliseerd smokkelaars willen profiteren van hogere winst op de Britse markt.

Dit jaar reisde ongeveer de helft van de gearresteerden (184) uit Thailand, 75 uit Canada en 47 uit de VS. In de Verenigde Staten is cannabis in tientallen staten legaal, terwijl volgens de federale (landelijke) wetgeving uitvoer en invoer nog verboden is.

Er zijn berichten dat koeriers tot 10.000 pond (bijna 12.000 euro) per reis kregen. Een aantal van hen werd ten onrechte verteld dat ze alleen een boete zouden krijgen als ze werden betrapt. De maximumstraf voor de import van cannabis in het VK is 14 jaar gevangenisstraf.

In Nederland werd deze zomer meer dan een ton wiet gepakt die was ingevoerd vanuit Canada.