3 juni 2025

Ton cocaïne verstopt in oud karton

De Spaanse douane heeft afgelopen weekend 1.190 kilo cocaïne in beslag genomen die was verstopt in een lading van 335 ton oud karton, die afkomstig was uit Guatemala en was bestemd voor recycling. Het karton arriveerde in de haven van Barcelona in 14 zeecontainers en was deels al doorgevoerd. Van de totale hoeveelheid drugs werd het grootste deel – 990 kilo – aangetroffen in een loods in Madrid.