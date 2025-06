Tot 12 jaar geëist tegen leden ‘Team Sonic’ voor drugshandel via darkweb

(Foto: het Sonic-beeldje dat de organisatie gebruikte).

Het onderzoek door het Post Interventieteam van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties start op 5 oktober 2021 op basis van ontsleutelde EncroChat-berichten. Uit de chats komen zeven verdachten in beeld die zich volgens justitie gezamenlijk bezighouden met de productie, export en verkoop van harddrugs per post.

‘Dikke bestellingen’

Het gaat om zes mannen en één vrouw in de leeftijd van 32 tot 49 jaar uit Roermond (4), Maastricht en Maarheeze. Eén verdachte zit vast in Spanje. In de chats wisselen ze onderling foto’s uit van drugs, postpakketten en vuurwapens en praten ze over ‘dikke bestellingen’ uit onder meer Denemarken, Roemenië, Tsjechië en België.

8347 verkopen

Naast de schat aan informatie uit de ontsleutelde chats, doet de politie ook nog ‘live’ onderzoek naar de organisatie. Zo ziet het observatieteam dat een van de mannen zeker tien pakketten aanbiedt bij een pakketpunt in Duitsland. Hier blijkt later amfetamine in te zitten. Ook wordt snel duidelijk dat de organisatie ondanks het oprollen van de versleutelde chatdiensten en darkweb-aanbieder Dark Market gewoon doorgaat met hun activiteiten. Team Sonic heeft in de periode 3 december 2019 tot en met 22 november 2022 maar liefst 8347 verkopen gedaan.

Op grote schaal

Volgens de officier van justitie was Team Sonic “een goed georganiseerde, florerende verkoper op het darkweb”. ‘Het assortiment was divers en er is op grote schaal drugs geëxporteerd. Voor het versturen van de drugs werden o.a. servicepunten van DHL misbruikt. Dit bedrijf werd zo ongewild verspreider van drugs’, aldus de officier.

Duitse postkantoren

De verzending van de pakketjes met drugs vindt steeds plaats via Duitse postkantoren of pakketpunten. Als Duitsland een aantal pakketten van deze verdachten weet te onderscheppen, besluit het onderzoeksteam de verdachten aan te houden. Op 29 november 2022 houdt de politie vijf mannen aan, de vrouw volgt later.

Bij de doorzoeking van elf woningen, vinden rechercheurs grote hoeveelheden harddrugs, waaronder amfetamine, MDMA, methamfetamine en ketamine. Ook stuit de politie op twee vuurwapens, munitie en schietpennen waar daadwerkelijk mee geschoten kan worden.

Inpaklocatie

Op een inpaklocatie van de organisatie vindt de politie nog allerlei verpakkingsmaterialen en een stickerrol met hartjes met de tekst “Handmade with love”. Die stickers zitten onder andere op enveloppen met daarin amfetamine. Daarnaast vinden rechercheurs een beeldje van Sonic dat is gebruikt voor het fotograferen van het drugsaanbod op het darkweb, inclusief cocaïneresten.

Het OM eiste vrijdag celstraffen van 27 maanden tot twaalf jaar tegen de zes verdachten. Voor de man die nog gedetineerd zit in Spanje volgt de strafeis later.

De rechtbank doet op 25 juli uitspraak.