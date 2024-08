Tot 14 maanden cel voor “vergisberoving”

Connect on Linked in

In Den Haag heeft de rechtbank twee mannen, van 53 en 56 jaar oud, veroordeeld voor het proberen te beroven van een jonge vrouw. Die beroving was een vergissing. De twee wilden eigenlijk een drugsdealer beroven, maar trokken in plaats daarvan een toevallige passant van haar scooter.

Schaafwond

Het gebeurde op 6 april 2024, overdag in een park in Dordrecht. Ze trokken de vrouwe die op haar scooter langskwam van achteren van haar voertuig. Ze viel en liep een grote schaafwond op. Terwijl ze op de grond lag, kreeg ze een mes op haar keel en werd ze opgeroepen alles af te geven. Vervolgens doorzochten de verdachten haar tas.

Toen bleek dat de vrouw een toevallige passant was, hebben de verdachten de tas teruggeven en zeiden ze dat ze weg moest gaan.

Drang naar drugs

De 53-jarige verdachte krijgt een celstraf van veertien maanden. De 56-jarige verdachte krijgt een celstraf van tien maanden waarvan drie maanden voorwaardelijk.

De rechtbank vindt dat de verdachten enkel oog voor hun drang naar drugs en geen rekening hielden met de consequenties van hun handelen.

De 53-jarige verdachte wilde niet meewerken aan een onderzoek van de Reclassering. Hij is in 2018 en 2020 al tot lange gevangenisstraffen veroordeeld vanwege soortgelijke feiten. Dat is strafverzwarend, vindt de rechtbank.

De 56-jarige verdachte is in het verleden langdurig verslaafd is geweest aan verschillende middelen. Tijdens de poging tot beroving op 6 april was hij onder invloed van crystal meth.