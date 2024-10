23 oktober 2024

Tot 28 maanden cel voor werken in speedlab

De rechtbank in Den Haag heeft vijf mannen veroordeeld tot celstraffen van 24 tot 28 maanden voor betrokkenheid bij een zeer professioneel amfetaminelaboratorium in een kaasboerderij in Hengelo. De kazen uit de boerderij werden verkocht op markten in Twente en de Achterhoek. Lange tijd zaten er sporen van harddrugs op.