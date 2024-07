‘Tot 4 jaar cel voor Amsterdamse witwassers met platenlabel’

Connect on Linked in

De broers Mohamed (49) en Brahim (47) K. uit Amsterdam-Osdorp en drie medeverdachten zijn door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot straffen van twee tot vier jaar cel voor deelname aan een criminele organisatie, die in drugs handelde en witwaste.

Volgens Het Parool brengt het Openbaar Ministerie de broers in verband met het netwerk van de familie van Ridouan Taghi (vorig jaar tot levenslang veroordeeld). Het witwassen vond onder meer plaats via Amsterdamse bedrijven van de broers.

“Grote Lip”

De zwaarste straf is voor Mohamed K., alias Grote Lip: vier jaar. Zijn broer Brahim K. krijgt twee jaar en vier maanden cel. Medeverdachten Wilbert P. (47), Khalid B. (50) en Aziz J. (50) krijgen respectievelijk twee jaar en tien maanden, twee jaar en drie maanden en twee jaar opgelegd.

Kledingzaak

De broers K. runden onder meer kledingzaak JLS for Style in de Utrechtsestraat en een slagerij in de Waterloopleinbuurt. Aan de Veemarkt in Amsterdam-Oost zat het hoofdkwartier van de bedrijven.

Medeverdachte Wilbert P. uit Utrecht was in Nederland betrokken bij muzieklabel El Chapo Productions, dat voorheen rappers als Boef, Lijpe en Ismo onder contract had. Dat label zou in Dubai ook zijn aangetuurd door Faissal Taghi, oudste zoon van Ridouan Taghi. Faissal Taghi is vorig jaar juli in Dubai gearresteerd, maar is nog niet aan Nederland uitgeleverd.

