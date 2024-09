Tot bijna 9 jaar voor grootschalige cocaïne-import voor ‘Bolle Jos’

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag tot bijna negen jaar celstraf opgelegd aan vier Amsterdammers voor betrokkenheid bij grootschalige cocaïnehandel. De vier worden in het onderzoek Paxidia beschuldigd van deelname aan een criminele drugsorganisatie en betrokkenheid bij drie grote cocaïnetransporten in 2020.

Bolle Jos

Het Parool schrijft dat de vier mannen zijn veroordeeld voor het aansturen van het uithalen van grote partijen cocaïne uit de havens van Rotterdam en Antwerpen voor de voortvluchtige drugsbaron ‘Bolle Jos’ Leijdekkers.

Drie partijen

Het bewijs in de zaak is gebaseerd op onderschepte Sky-ECC berichten. Het gaat om de import van 2263 kilo cocaïne in de haven van Rotterdam in april 2020, de import van 860 kilo cocaïne in Rotterdam in april 2020 en de import van 335 kilo cocaïne in Antwerpen, Rotterdam of Vlissingen, in mei 2020. Ook worden enkele verdachten veroordeeld voor het bezit van een machinepistool en een pistool met bijbehorende munitie, het witwassen van exclusieve merkkleding, merkschoenen en luxegoederen, zoals dure zonnebrillen en armbanden.

Franse cel

Shaquille C. (29) krijgt zes jaar en negen maanden celstraf, justitie had tegen hem negen jaar geëist. C. zit momenteel vast in Frankrijk voor een vergelijkbare zaak. C. werd begin 2023 in Colombia opgepakt op verdenking van de import van ruim 3300 kilo cocaïne. Hij werd in februari 2021 in Amsterdam-Zuidoost door een arrestatieteam opgepakt voor o.a. diefstal met geweld en bedreiging. C. werd toen gearresteerd samen met Danzel S., alias rapper Bigidagoe, die in februari dit jaar bij Amsterdam-Sloterdijk werd doodgeschoten.

Lagere straffen

De 30-jarige Jeymon A. krijgt acht jaar en negen maanden cel. Het OM eiste tegen hem elf jaar. Sven O. (36) moet eveneens acht jaar en negen maanden zitten. Tegen hem eiste justitie eind juni tien jaar. De straffen van de rechtbank vallen lager uit omdat niet alle verdenkingen zijn bewezen en de redelijke termijn is overschreden.

België

De 32-jarige Nahésson C. krijgt twee jaar en negen maanden gevangenisstraf en geen drie jaar, zoals justitie eiste. De Amsterdamse rechtbank besloot onlangs dat C. aan België mag worden overgeleverd omdat hij mogelijk betrokken zou zijn bij het doodschieten van de elfjarige Firdaous. Het meisje kwam vorig jaar in Antwerpen om het leven, toen de ruimte waarin zij zat te eten werd beschoten met een Kalasjnikov-geweer. C., die in maart 2024 werd opgepakt, ontkent stellig daarbij betrokken te zijn.