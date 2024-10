(Beeld uit archief)



Onderzoek Pamukkale begon in november 2022 op basis van informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) over een vader en zoon uit Steenbergen die zich met anderen zouden bezighouden met de import van grote hoeveelheden cocaïne en het witwassen van de opbrengsten. Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat de verdachten gebruikmaakten van Exclu, een versleutelde berichtenservice. Nadat die communicatiedienst in 2022 werd gekraakt, konden steeds meer verdachten worden geïdentificeerd.

Honderden kilo’s coke

Uit de onderschepte chats bleek dat twaalf verdachten in wisselende samenstellingen honderden kilo’s cocaïne (en later ketamine) verhandelden en grote sommen geld aan elkaar overdroegen. In de onderlinge gesprekken werd gesproken over bedragen van 21.000 euro, 450.000 euro, oplopend tot een miljoen euro. De meeste verdachten konden worden gearresteerd en bij doorzoekingen in Steenbergen, De Heen en Spijkenisse stuitte de politie op forse hoeveelheden contant geld, variërend van 10.020 euro tot 1.075.740 euro.

In februari 2023 werd in een boerderij in de buurt van Steenbergen een geheime opslag van 1700 kilo ketamine ontdekt, die het OM linkt aan de organisatie.

Rolverdeling

Volgens justitie bestond er binnen de organisatie een duidelijke rolverdeling. De 52-jarige Barry den H. en zijn 25-jarige zoon Enzo hadden als leiders een sturende rol. Twee andere verdachten volgden daar in hiërarchisch opzicht kort achter, de rest was actief als hulpkracht, bijvoorbeeld bij het transporteren van de drugs.

Celstraffen

Tegen hoofdverdachte Enzo den H. eist het OM tien jaar en acht maanden celstraf. Andere verdachten van 22, 25, 27, 31, 37, 38, 39, 42, 46 en 56 uit onder meer De Heen, Dinteloord, Goes, Spijkenisse en Steenbergen hoorden gevangenisstraffen eisen van tussen de 26 maanden en negen jaar.



BN DeStem schrijft dat Barry den H. tijdens de actiedag van politie en justitie in februari 2023 niet thuis was en daardoor ontsnapte aan zijn arrestatie. Evenals twee medeverdachten uit België en Steenbergen is hij tijdens het proces nog niet in de rechtbank verschenen. De zaak tegen de voortvluchtige Barry den H. zal vermoedelijk op 14 en 15 januari 2025 inhoudelijk worden behandeld.