Tot drie jaar cel voor explosies bij woningen in Eindhoven

Op 2 oktober 2023 vonden rond 23.00 kort na elkaar explosies plaats bij woningen aan de Antwerpenlaan en de Looierstraat in Eindhoven. Door de knallen ontstaat grote schade aan beide woningen. Over de hele benedenverdieping wordt glas gevonden. Niemand raakt gewond.

Cobra’s

Volgens de rechtbank gaf de 28-jarige man de 21-jarige tussenpersoon opdracht om bij de woningen een cobra te laten ontploffen. Deze tussenpersoon schakelde daarvoor de 18-jarige vrouw in. Zij haalde op haar beurt de 23-jarige man over om haar die avond rond te rijden. De vrouw nam de twee cobra’s en de adressen aan van de tussenpersoon en reed met de chauffeur door naar de woningen.



Ze stapte daar uit, plakte bij de eerste woning met ducttape een cobra aan een raam en stak die aan. Vervolgens reden ze naar de tweede woning waar de vrouw hetzelfde deed. Het bleef bij materiële schade, ondanks dat er in beide woningen iemand thuis was. De chauffeur reed de vrouw tenslotte weer naar de tussenpersoon, die haar namens de opdrachtgever een vergoeding gaf.



In dit geval was er niet alleen materiële schade, maar zijn ook personen in gevaar gebracht. Volgens de rechtbank was er echter geen sprake van levensgevaar.

Fors strafblad

De 28-jarige opdrachtgever uit Eindhoven heeft een uitgebreid strafblad en is eerder tot een langdurige celstraf veroordeeld. De rechtbank noemt het ‘zorgwekkend dat zijn gedrag hierdoor niet is veranderd’. Naast twee jaar celstraf moet hij ook nog 400 dagen uitzitten van een eerdere voorwaardelijke invrijheidsstelling. Hij zat nog in zijn proeftijd.

Zwaarste straf

De 21-jarige tussenpersoon uit Eindhoven was betrokken bij het doorgeven van de opdracht, het leveren van de cobra’s en het betalen van de vergoeding namens de opdrachtgever. Daarnaast had hij op een later moment in de openbare ruimte een vuurwapen en munitie bij zich. Elders bewaarde de man ook nog elf cobra’s en zes kilo (extreem explosief en gevaarlijk) flitspoeder. Om die reden krijgt hij de zwaarste straf van drie jaar opgelegd.

Psychische problemen

De Eindhovense chauffeur van 23 kampt volgens de rechtbank met psychische problemen en krijgt daarom – naast een celstraf van ruim zesenhalve maand, die hij tijdens zijn voorlopige hechtenis al heeft uitgezeten – een voorwaardelijke celstraf met bijzondere voorwaarden. Daarnaast krijgt hij zijn inbeslaggenomen auto niet terug.



De 18-jarige vrouw uit Waalre krijgt 180 dagen jeugddetentie, waarvan 136 dagen voorwaardelijk, en een taakstraf van 120 uur. Ook bij haar is sprake van psychische problemen en zij is daarvoor inmiddels in behandeling bij de GGzE. Ze heeft spijt van haar daden en laat volgens de rechtbank merken dat zij daarvoor verantwoordelijkheid wil nemen. Omdat het volgens de rechtbank onwenselijk is dat een lange detentie haar hulpverleningstrajecten en de benodigde behandeling doorkruisen, hoeft ze niet terug in jeugddetentie; het onvoorwaardelijke deel van haar straf zat ze al uit in voorarrest.

Dodelijke schietpartij

Volgens het Eindhovens Dagblad houden de twee explosies verband met de moord op de 34-jarige Utrechtenaar Fouad el Jerari in juli 2023. Het slachtoffer werd doodgeschoten op een woonwagenkamp aan de Heezerweg in Eindhoven. Een bewoner van het getroffen huis aan de Antwerpenlaan was bevriend met het slachtoffer en legde een verklaring af bij de politie. In augustus 2024 werd de 25-jarige Misha W. opgepakt als een van de twee verdachten van de schietpartij. Hij was ruim een jaar voortvluchtig en stond op de Nationale Opsporingslijst.

