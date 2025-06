23 juni 2025

Tot negen jaar cel voor drie drugslabs: ‘Die vlammetje daar hou ik van’

De rechtbank in Den Bosch heeft maandag een 47-jarige man veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor het leidinggeven aan een criminele organisatie die drie drugslabs in gebruik had. Zijn 27-jarige zoon krijgt acht jaar cel. Zeven medeverdachten krijgen celstraffen tussen één en vijfenhalf jaar.