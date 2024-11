Tot tien jaar voor vliegtuigsmokkel heroïne vanuit Nederland

Hangar Aradi Ignac (50) uit Kecskemet en Zoltan Nemeth (63) uit Sukosd landden op 1 december vorig jaar op Weston Airport.

Ze werden onderschept door het Garda National Drugs and Organised Crime Bureau na een tip over een specifieke Cessna 210 die zou landen. Personeel van Weston Airport merkte bij de landing dat het vliegtuig bij de staart zwaar beladen. Ook parkeerden de twee het toestel niet op het platform en vroegen ze om een hangar.

Taxi

De mannen verklaarden dat ze enkele dagen zouden blijven en verlieten de luchthaven per taxi. Gardaí vond later 60 kilo heroïne verpakt in halve kilo blokken, met een geschatte straatwaarde van € 8,4 miljoen, verstopt in de staart van het vliegtuig.

Nemeth werd gearresteerd bij zijn terugkeer op Weston Airport, en Aradi werd aangehouden op Hazelhatch Road in Celbridge.

Gevechtsvliegtuig

Nemeth was tussen 1979 tot 2005 piloot van gevechtsvliegtuigen en instructeur in de Hongaarse krijgsmacht. Hij zei niet te hebben geweten dat het vliegtuig drugs aan boord had, maar dat hij wel vermoedde dat de lading illegaal was.

De politie vond foto’s van de drugs op Aradi’s telefoon, en hij bekende op de hoogte te zijn geweest van de drugs in het vliegtuig. De twee mannen waren de afgelopen maanden meerdere keren op Weston Airport geland, soms met een andere piloot en in verschillende vliegtuigen.

Aradi kreeg tien jaar cel en Nemeth acht jaar.