Tot vier jaar cel geëist tegen verdachten van explosies in Eindhoven

Foto: de politie doet onderzoek na een dodelijke schietpartij op een woonwagenkamp aan de Heezerweg in Eindhoven.

Op 2 oktober 2023 vonden rond 23.00 kort na elkaar explosies plaats bij woningen aan de Antwerpenlaan en de Looierstraat in Eindhoven. Door de knallen ontstaat grote schade aan beide woningen. Over de hele benedenverdieping wordt glas gevonden. De bewoners komen met de schrik vrij: één van hen is net sigaretten gaan halen en twee anderen bevinden zich op dat moment boven. Sporenonderzoek wijst al snel uit dat de explosies zijn veroorzaakt door cobra’s, geplakt aan ramen van de woning.

Renault Clio

Uit camerabeelden blijkt vervolgens dat een Renault Clio net voor de explosies beide straten in rijdt. De politie start een onderzoek naar de eigenaar van de auto en komt er op basis van onder andere getuigenverklaringen en het kenteken al snel achter dat de 23-jarige eigenaar van de auto samen met een dan 17-jarig meisje de explosieven zou hebben geplakt. Uit hun telefoongegevens en verklaringen leidt de politie af dat zij werden aangestuurd door een 21-jarige man, die op zijn beurt in dienst stond van een 28-jarige opdrachtgever. De 21-jarige man zou bovendien in een woning van een bekende een tas met explosieven hebben staan.

Dodelijke schietpartij

Het Eindhoven Dagblad schrijft dat de twee explosies verband houden met de moord op de 34-jarige Utrechtenaar Fouad el Jerari in juli 2023. Het slachtoffer werd doodgeschoten op een woonwagenkamp aan de Heezerweg in Eindhoven. Een bewoner van het getroffen huis aan de Antwerpenlaan was bevriend met het slachtoffer en legde een verklaring af bij de politie. In augustus 2024 werd de 25-jarige Misha W. opgepakt als een van de twee verdachten van de schietpartij. Hij was ruim een jaar voortvluchtig en stond op de Nationale Opsporingslijst.

Strafverzwarend

De officier van justitie benadrukte vrijdag voor de rechtbank in Den Bosch dat het plakken van explosieven al lang niet meer voorbehouden is aan criminelen in de Randstad. In Oost-Brabant vinden nu wekelijks explosies plaats. Het OM verwijt de verdachten dat zij opzettelijk explosies hebben veroorzaakt, waardoor de aanwezigen in de woning potentieel in gevaar waren. Dat neemt het OM sterk strafverzwarend mee.

De officier van justitie:



Naast het feit dat de ontploffing de eigenaren en bewoners van de woningen angst, veel overlast en hinder heeft bezorgd, zijn deze feiten ook intimiderend en verontrustend voor de samenleving. De verdachten hebben een zeer gevaarlijke situatie doen ontstaan, waarbij niet alleen de betreffende woningen schade hebben geleden, maar ook personen in gevaar hadden kunnen worden gebracht. Dat er alleen materiële schade was, is niet aan de verdachten te danken.

Celstraffen

Wat het OM betreft zijn flinke celstraffen op zijn plaats. Tegen de 28-jarige en 21-jarige mannen werd vier jaar cel geëist. Tegen de uitvoerders, de 18-jarige vrouw en de 23-jarige eigenaar van de auto, eiste het OM respectievelijk 120 uur taakstraf en behandeling, en 30 maanden cel waarvan 10 voorwaardelijk.



De rechter doet over twee weken uitspraak.