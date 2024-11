Tot vier jaar geëist wegens verkrachting vrouwelijke gedetineerde

Verkrachting Volgens justitie gebeurde de zedendelicten in 2021 en 2022. De officier van justitie stelt dat de mannen misbruik hebben gemaakt van de kwetsbaarheid van vrouwelijke gedetineerden.

Tegen de 64-jarige man zijn drie aangiftes gedaan. Hij wordt verdacht van meerdere aanrandingen. De 62-jarige man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en mishandeling. Tegen hem zijn drie aangiftes gedaan. Eén slachtoffer doet aangifte tegen beide verdachten.

In de zaak tegen de 64-jarige verdachte bestaat het bewijs uit verklaringen. De verklaringen van de slachtoffers zelf worden ondersteund door getuigen, waaronder collega’s van de verdachten. Ondanks dat de verdachte zelf alles ontkent, beoordeelt het OM de verklaringen als ‘consequent en betrouwbaar’.

Camerabeelden

De 62-jarige verdachte ontkende in eerste instantie alles. Later besloot hij deels te bekennen. Zijn bekentenis is in het onderzoek bevestigd in de vorm van camerabeelden en dna-materiaal.

Het OM eist ook dat beide verdachten een beroepsverbod krijgen van vijf jaar krijgen en ook aan de slachtoffers een schadevergoeding betalen.

De rechtbank doet op 26 november uitspraak.

