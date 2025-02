2 februari 2025

Tot vijf cel voor 235 kilo cocaïne in loods en vrachtwagen

De rechtbank in Lelystad heeft vrijdag de 46-jarige Aydin C. en de 55-jarige T.G. veroordeeld tot respectievelijk drie jaar en vijf jaar cel voor het vervoeren, afleveren en bezit van 235 kilo cocaïne, die op 11 juli 2023 in een loods in Zeewolde en een vrachtwagen bij Eemnes werd gevonden.