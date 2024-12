Tot vijf jaar cel geëist voor ontvoering Haagse man die in België wist te ontsnappen

‘Stop! Politie!’ Het slachtoffer ging op 27 november 2023 nietsvermoedend van huis in de Haagse wijk Wateringse Veld. Aan het einde van de straat werd zijn auto tegengehouden door – wat hij dacht – agenten in een onherkenbare politie-auto. Het slachtoffer ziet een bordje ‘Stop! Politie!’ en hoort de nepagenten tegen elkaar zeggen: ‘Die gaan we meenemen. Verdachte aangehouden, we gaan naar het bureau.’ In de veronderstelling dat hij echt is aangehouden, stapt het slachtoffer rustig in de ‘politieauto’, waar hij dan plots wordt geblinddoekt en geboeid door een van de nepagenten.

Barendrecht

De ontvoering is volgens het OM georganiseerd door een 41-jarige man uit Amsterdam. Samen met een 26-jarige vrouw uit Amsterdam en een 51-jarige man en 54-jarige vrouw uit Diemen zet hij die ochtend de aanhouding in scène. Ze brengen het slachtoffer naar een loods in Barendrecht waar hij, nog steeds geboeid en geblinddoekt, op een stoel wordt gezet.

België

De volgende dag wordt het slachtoffer opnieuw in een auto gezet en vervoerd. Hij wordt meegenomen naar een chalet in de bossen in België. Dat ligt zo goed verstopt dat zelfs de bestuurders zelf het niet meteen kunnen vinden. Uiteindelijk wordt de man daar nog een ruime week vastgehouden, tot hij op 6 december zelf weet te ontsnappen wanneer zijn bewaker in slaap is gevallen.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn in deze periode nog eens vier personen op enig moment voor korte of langere tijd als bewaker betrokken geweest bij de ontvoering. Zij moeten allemaal geweten hebben wat er gaande was en hebben moeten samenwerken om elkaar af te lossen en het slachtoffer in het chalet vast te houden. Het OM vindt dan ook dat zij gezamenlijk de man ontvoerd en vastgehouden hebben.

Geen geweld

Waarom het slachtoffer is ontvoerd, is niet duidelijk geworden. Zo ver bekend heeft in de hele periode niemand eisen ontvangen voor zijn vrijlating. Ook is tegen het slachtoffer geen fysiek geweld gebruikt. De bewakers hadden wel beschikking over een vuurwapen en het slachtoffer is op enig moment met een mes bedreigd. Bij de Hagenaar thuis is wel de kluis leeggehaald, maar dat was al meteen de eerste dag. Wie dat hebben gedaan is niet bekend geworden. De daders hebben gebruik gemaakt van de huissleutel die van het slachtoffer was afgepakt.

Mogelijke vergisontvoering

De zaak raakte in de publiciteit, toen een filmpje verscheen, waarin een man die een gelijkenis had met Lakshan in gevangenschap leek te zijn. Ook werd via het filmpje een verband gelegd met een groot cocaïnetransport. Er wordt geld geëist en teruggave van een partij cocaïne van meer dan een ton die in de haven van Antwerpen zou zijn verdwenen.

Familie van het slachtoffer stelde daarna dat hij helemaal niets met cocaïnehandel te maken heeft. Ook gingen er geruchten rond dat het om een vergisontvoering zou gaan. Of dat zo is, kan de politie niet zeggen.

Strafeisen

Tegen de 41-jarige man uit Amsterdam die de ontvoering had opgezet eist het OM vijf jaar cel. De 51-jarige man, de 54-jarige vrouw en de 26-jarige vrouw die bij de ontvoering betrokken waren hoorden respectievelijk vier jaar, 3,5 jaar en drie jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk eisen.

Tegen twee bewakers, een 38-jarige en een 46-jarige man uit Amsterdam, eist het Openbaar Ministerie 30 maanden cel waarvan 10 voorwaardelijk. Een 38-jarige man uit Amsterdam hoorde drie jaar cel eisen. Ook hij heeft op enig moment het slachtoffer bewaakt, maar bij hem thuis werd ook een vuurwapen aangetroffen.

Montenegro

Een 27-jarige Albanese man zonder vaste woon- of verblijfplaats wist enkele maanden geleden te ontsnappen uit detentie. Hij werd vorige week in Montenegro opgepakt en is pas net uitgeleverd. Zijn zaak zal in januari worden behandeld.

Van een 52-jarige verdachte uit Rotterdam heeft het OM eerder al laten weten dat hij niet verder zal worden vervolgd. Zijn voorarrest is in januari al opgeheven.

