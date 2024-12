Tot vijf jaar cel geëist voor plofkraak bij juwelier in Rijssen

De plofkraak vond rond 04.50 plaats bij een juwelier aan de Haarstraat in Rijssen (Overijssel). Het rolluik, een ruit en kozijn van de juwelier sneuvelden en ook verschillende omliggende woningruiten gingen aan diggelen door de ontploffing. Niemand raakte gewond. Een buurtbewoner werd wakker van een harde knal en is daarop in zijn auto gestapt en rond gaan rijden.

Buit

Bij de kraak wordt een grote hoeveelheid sieraden buit gemaakt. Vier mannen stappen in een vluchtauto met bestuurder – een gestolen Audi met gestolen kenteken – en gaan ervandoor. Tijdens hun vlucht knallen de plofkrakers tegen de auto van de buurtbewoner die rond is gaan rijden. Hierdoor raakt hun auto zwaar beschadigd en kunnen ze niet meer verder rijden.

Enter

Enkele verdachten stappen een paar uur later over in een allerijl opgeroepen auto, maar worden vervolgens nog in Rijssen door de politie achterhaald en aangehouden. De gestolen sieraden worden vlakbij aangetroffen. Twee andere verdachten, die kennelijk niet zijn overgestapt, worden diezelfde ochtend gearresteerd in het nabijgelegen dorp Enter.

Nauwe samenwerking

De verdachten zijn mannen tussen de 21 en 27 jaar die sinds de plofkraak in voorlopige hechtenis zitten. Volgens het OM zijn ze allen medeverantwoordelijk voor de aanslag op de winkel. De officier van justitie: ‘Gelet op alle omstandigheden kan geconcludeerd worden dat sprake is van een gezamenlijke uitvoering, waarbij tussen de verdachten sprake is geweest van nauwe en bewuste samenwerking. Van begin tot eind zijn ze samen opgetrokken. Het kan niet anders zijn dat een bepaalde voorbereiding heeft plaatsgevonden. Een plofkraak pleeg je niet zomaar.’

Eerder veroordeeld

Voor de 27-jarige verdachte uit Amersfoort geldt dat hij in het verleden meermalen is veroordeeld voor vermogensdelicten. Het OM eist tegen hem dan ook een zwaardere straf dan tegen de andere vier, die als first offender worden beschouwd. Tegen de 27-jarige man eist het OM vijf jaar gevangenisstraf. Tegen de drie andere verdachten uit Utrecht eist justitie 4,5 jaar cel. Tegen de vijfde verdachte, en tevens de enige die heeft willen verklaren en tot op zekere hoogte openheid heeft gegeven, is 3,5 jaar cel waarvan tien maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar geëist.

‘We hebben hier te maken met verdachten met een gezond stel hersenen en met allerlei mogelijkheden in het leven om aan geld te komen, maar zij kiezen ervoor om dat op een wijze te doen waarbij allerlei mensen slachtoffer zijn geworden’, aldus de officier van justitie.

Bij de strafmaat is verder rekening gehouden met de ernst van de feiten en de professionele en georganiseerde werkwijze. Ook rekent de officier het vier verdachten zwaar aan dat ze geen inzicht willen geven in hun handelen en in plaats daarvan zwijgen of ‘een kletsverhaal ophingen’. ‘Om deze redenen valt het wat het Openbaar Ministerie betreft niet aan de maatschappij uit te leggen als verdachten op korte termijn op vrije voeten komen’, aldus de officier van justitie.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.