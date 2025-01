Tot zeven jaar cel voor cocaïne-import via havens Antwerpen en Rotterdam

De Gazet van Antwerpen schrijft dat uit onderzoek bleek dat de Serviër Petar G., alias “Pisko” (51) containernummers doorstuurde naar Dejan T. (38) en Samir Y. (37) uit Antwerpen. Opdrachtgever Petar G. stond volgens de rechtbank rechtstreeks in contact met een Zuid-Amerikaanse drugsorganisatie, die partijen cocaïne in containers naar Antwerpen stuurde. Zijn handlangers in Antwerpen regelden de verdere logistieke operatie en het uithalen van de coke.

Antwerpen en Rotterdam

De drie mannen chatten via Sky ECC over containers die bij aankomst door de douane gecontroleerd werden en waarin in totaal bijna 1300 kilo cocaïne aangetroffen werd. Op 12 februari 2021 vond de douane in de Antwerpse haven 387 kilo coke, nadat een week eerder in de Rotterdamse haven 920 kilo coke werd gevonden in twee containers met chemicaliën en Chileense wijn. In chats had Petar G. foto’s van vaten met chemicaliën gestuurd en sprak hij ook over Chileense wijn als deklading.

Samir Y. en Dejan T. hadden in november 2020 ook contact met Gentjan B. (36) uit Deurne (Antwerpen) voor de voorbereiding van het uithalen van 300 kilo cocaïne.

Liquidatie

Volgens de rechtbank zijn de vier mannen schuldig aan alle feiten die hen ten laste zijn gelegd. De rechtbank tilt bovendien zwaar aan het geweld dat gepaard ging met de cokesmokkel. ‘Uit de Sky ECC-berichten blijkt dat effectief ‘afrekeningen’ plaatsvonden na de onderschepping van de 920 kilo cocaïne. Foto’s van een geliquideerde man werden onderling duchtig gedeeld door de beklaagden’, aldus de rechtbank.

Gevangenisstraffen

Kopstuk Petar G. krijgt zeven jaar cel. Dejan T. die verstek liet gaan kreeg vijf jaar cel. Hun onmiddellijke aanhouding werd bevolen. Samir Y. krijgt vier jaar cel, Gentjan B. werd veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Alle vier de mannen moeten ook zware boetes betalen.