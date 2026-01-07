Tot zeven jaar cel voor vervoeren ruim 1,6 ton cocaïne

(Beeld ter illustratie)

De man uit Apeldoorn vervoerde op 26 juni 2025 in zijn personenauto op verzoek van anderen 57 kilo cocaïne van Rotterdam naar Ede. Hij kreeg de dozen met cocaïne overhandigd van een 37-jarige man uit Rotterdam op een parkeerplaats. Vervolgens moest de Apeldoorner de drugs afleveren op een adres in Ede.

Twee bedrijfswagens

De 37-jarige man uit Rotterdam vervoerde daarnaast op 8 juli 2025 samen met twee andere Rotterdammers van 22 en 55 jaar in totaal 1.587 kilo cocaïne, verdeeld over twee bedrijfswagens. De pakketten cocaïne lagen opgeslagen in een koelcel in een bedrijfsloods in Lelystad. Het drietal laadde de pakketten daar in en reed daarna samen terug naar een opslagbox in Gorinchem. De opslagbox werd gehuurd door de 55-jarige man en werd gebruikt als stashplek. Daar zijn onder meer 65 gram cocaïne, jammers en een weegschaal gevonden. De drie verdachten zijn daar op camerabeelden meerdere malen gezien.

De 37-jarige man werkte voor anderen hoger in het drugscircuit en had de 22-jarige man ingeschakeld voor het sjouwwerk.

Instandhouding

Volgens de rechtbank was de cocaïne bestemd voor verdere verspreiding en grootschalige (internationale) handel. ‘Door hun handelen hebben de vier mannen een forse bijdrage geleverd aan de instandhouding van het criminele drugscircuit. De mannen lieten zich bovendien leiden door eigen financieel voordeel en hebben allemaal een eigen aandeel in het geheel. Daarom legt de rechtbank verschillende celstraffen op. Ook houdt de rechtbank rekening met hun persoonlijke omstandigheden.’

Hoogste straf

De 37-jarige man krijgt met zeven gevangenisstraf de hoogste straf. De 55-jarige man moet vijf jaar de cel in. De 22-jarige man krijgt vier jaar gevangenisstraf waarvan een jaar voorwaardelijk. Aan zijn voorwaardelijke straf zijn bijzondere voorwaarden verbonden, zoals reclasseringstoezicht. De 54-jarige man wordt veroordeeld tot 30 maanden celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Op 13 november 2025 is in dit onderzoek in Spanje nog een 53-jarige inwoner uit Lelystad aangehouden. Zijn zaak komt op een later moment voor de rechtbank.

Wie de eigenaar of eigenaren waren van de drugs is niet bekend.