11 maart 2025

‘Transportondernemer regelde containers met uithalers erin’

Een Roosendaalse transportondernemer heeft volgens het Openbaar Ministerie in Rotterdam drugssmokkelaars geholpen bij het plaatsen van zogenoemde “Trojaanse” containers op haventerreinen in de Rotterdamse haven. Tegen hem is maandag 36 maanden cel, waarvan 18 maanden voorwaardelijk, geëist.