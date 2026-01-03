Trump claimt gevangenname van Venezolaanse president Maduro, die ‘leidinggeeft aan drugskartel’

Doden De Venezolaanse vicepresident Delcy Rodríguez zei dat de regering niet weet waar Maduro en zijn vrouw Cilia Flores zich bevinden, en voegde eraan toe dat ze bewijs wil dat de twee nog in leven zijn. Rodríguez zegt dat bij de Amerikaanse aanvallen van zaterdagochtend in meerdere provincies in Venezuela militairen en burgers zijn omgekomen.

Donald Trump heeft op zijn socialemediaplatform Truth Social een foto van Maduro gedeeld. Hij is daarop geblinddoekt aan boord van het Amerikaanse oorlogsschip Iwo Jima en wordt naar New York gebracht.

Caracas

De Amerikaanse aanvallen zouden gericht zijn geweest op militaire complexen, maar volgens defensieminister Vladimir Padrino was één van de aanvallen in een woonwijk in Caracas. Hoeveel doden er zijn gevallen, is onduidelijk. In Caracas waren meerdere explosies te horen en sommige delen van de stad zitten zonder elektriciteit.

In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd. De regering van het land kondigt een ‘massale inzet’ van militaire middelen aan.

Oorlogsvloot

De aanvallen volgen op de dreigende taal van de VS, dat sinds ruim een half jaar een aanzienlijke Amerikaanse marineopbouw in de Caribische Zee heeft samengetrokken, vlak buiten Venezolaanse wateren. De regering van Trump viel al talloze keren vermeende drugsboten aan die uit Venezuela zouden komen. Volgens Trump ging het om ‘narco-terroristen’ die in internationale wateren op weg waren naar de VS. Bij de aanvallen op de vermeende drugsboten vielen al ruim 100 doden. Bewijs dat de bootjes drugs vervoerden is door de Amerikanen niet geleverd.

Trump dreigde al eerder met aanvallen op Venezuela.

President Petro van Colombia heeft aangekondigd dat hij troepen naar het grensgebied met Venezuela stuurt voor het geval dat er een toestroom van vluchtelingen komt.

Cartel de los Soles

Het Cartel de los Soles (Kartel van de Zonnen) is het criminele netwerk dat in handen is van de top van het Venezolaanse leger en bepaalde ambtenaren. Ze zijn betrokken bij drugshandel en hebben aanzienlijke macht en invloed binnen Venezuela, waaronder controle over belangrijke economische sectoren zoals de nationale oliemaatschappij. De Verenigde Staten verdenken president Nicolás Maduro ervan dit netwerk aan te sturen.

Olie

Met de inbeslagname in december van de grote olietanker Skipper voor de Venezolaanse kust liep de spanning tussen de VS en Venezuela verder op. Het licht misschien ook een tipje van de sluier op over het motief van de agressieve politiek van de regering van Donald Trump over Venezuela. Trump bazuint over cocaïne die uit het land zou komen. Maar vergeleken met Colombia is de cocaïne-export van Venezuela minimaal. Olie is het voornaamste exportproduct. Het land zit op een van de grootste olievoorraden van de wereld.

Venezuela voelt zich al langer bedreigd door Amerikaanse aanwezigheid in het kustgebied, waar ook de Nederlandse eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao liggen.

