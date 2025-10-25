25 oktober 2025

Trump overweegt militaire aanvallen op cocaïnehandel in Venezuela

De Amerikaanse president Donald Trump overweegt plannen om productie en handel van cocaïne in Venezuela aan te vallen. Dat hebben drie Amerikaanse regeringsfunctionarissen anoniem aan CNN gemeld. Een besluit is nog niet genomen. Andere media schrijven dat de VS na de al aanzienlijke militaire opbouw bij Venezuela van de afgelopen maanden nu ook een eskader van vliegdekschip en andere oorlogsschepen verplaatsen van de Middellandse Zee naar Venezuela. De VS hebben in de Caraïben deze week de (voor zover bekend) tiende drugsboot uitgeschakeld, met dodelijk geweld.