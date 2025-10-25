 Meteen naar de content
25 oktober 2025

Trump overweegt militaire aanvallen op cocaïnehandel in Venezuela

De Amerikaanse president Donald Trump overweegt plannen om productie en handel van cocaïne in Venezuela aan te vallen. Dat hebben drie Amerikaanse regeringsfunctionarissen anoniem aan CNN gemeld. Een besluit is nog niet genomen. Andere media schrijven dat de VS na de al aanzienlijke militaire opbouw bij Venezuela van de afgelopen maanden nu ook een eskader van vliegdekschip en andere oorlogsschepen verplaatsen van de Middellandse Zee naar Venezuela. De VS hebben in de Caraïben deze week de (voor zover bekend) tiende drugsboot uitgeschakeld, met dodelijk geweld.

Plus

Escalatie

De signalen wijzen op zijn minst op een dreiging van militaire escalatie met Venezuela. Minister van Defensie Pete Hegseth heeft opdracht gegeven om de meest geavanceerde Amerikaanse vliegdekschipgroep, de USS Gerald R. Ford plus escorteschepen, van de kust bij Kroatië naar de Caraïben te verplaatsen. Tegelijkertijd heeft Trump de CIA-toestemming gegeven om geheime operaties in Venezuela uit te voeren.

Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.

Inloggen Word lid

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.