‘Tsjetsjeense kooivechter mishandelt opnieuw Belgische bewaarders’

Vijf jaar geleden nam Mutaliev in Brugge een bewaarder onder handen die de zwarte band in taekwondo heeft. Hij werd uitgeschakeld met een tik op zijn slaap. In het ziekenhuis moesten er vijftien hechtingen worden gezet.

Een collega kreeg een gescheurd hoornvlies en een gekneusde schouder en ook een derde incasseerde klappen. De drie zaten maanden thuis.

Drie gebroken tanden

Een half jaar eerder had Mutaliev in Hasselt al een medegedetineerde een hersenschudding, drie gebroken tanden en een hoop blauwe plekken bezorgd. Hij kreeg voor die feiten, en voor die in Brugge, in totaal zes jaar en negen maanden cel.

Zondagavond ging het al mis in de streng beveiligde gevangenis in Beveren. Mutaliev moest naar een isoleercel nadat hij een bewaarder met een schaar had bedreigd. Toen een collega op maandagochtend de celdeur opende werd hij direct aangevallen.

Hij en een collega moesten naar een ziekenhuis, maar zijn daar inmiddels weer ontslagen

Dodelijke overval

De Tsjetsjeen kwam naar West-Europa om aan MMA-tournooien deel te nemen.

Op 7 april 2016 was Mutaliev met anderen betrokken bij een dodelijke overval op een binnenschipper. Het slachtoffer was een hartpatiënt en kwam van de schrik om het leven.

Mutaliev verklaarde tijdens het proces dat hij de vastgebonden schipper zijn medicatie heeft toegediend en dat de man nog leefde toen ze met de buit vertrokken. Hij zit daarvoor een straf van vijftien jaar cel uit.