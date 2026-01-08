 Meteen naar de content
8 januari 2026

Turk krijgt in België elf jaar cel voor levering duizenden boten aan mensensmokkelaars

De 45-jarige Turk Adem Savas is woensdag door de rechtbank in Brugge veroordeeld tot elf jaar celstraf en een boete van 400.000 euro voor het leveren van duizenden boten aan mensensmokkelaars in het Engelse Kanaal. Om de boten te vervoeren maakte hij gebruik van de diensten van een transportbedrijf in Nederland. Savas werd op 13 november 2024 aangehouden op luchthaven Schiphol, voordat hij werd uitgeleverd aan België.

Koerdische misdaadbaas

Savas werd aanvankelijk geïdentificeerd door de Britse National Crime Agency (NCA) na een onderzoek naar de Koerdische misdaadbaas Hewa Rahimpur. Rahimpur leidde een groot smokkelnetwerk door heel Europa dat verantwoordelijk was voor de overtocht van meer dan 10.000 migranten in kleine boten naar het Verenigd Koninkrijk, waarbij migranten en uitrusting via België werden vervoerd. Hij werd in 2022 gearresteerd door de NCA nabij Ilford, in het oosten van Londen, waar hij destijds woonde.

