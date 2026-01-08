8 januari 2026

Turk krijgt in België elf jaar cel voor levering duizenden boten aan mensensmokkelaars

De 45-jarige Turk Adem Savas is woensdag door de rechtbank in Brugge veroordeeld tot elf jaar celstraf en een boete van 400.000 euro voor het leveren van duizenden boten aan mensensmokkelaars in het Engelse Kanaal. Om de boten te vervoeren maakte hij gebruik van de diensten van een transportbedrijf in Nederland. Savas werd op 13 november 2024 aangehouden op luchthaven Schiphol, voordat hij werd uitgeleverd aan België.