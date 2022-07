Twaalf jaar cel voor leider grootschalige cocaïneorganisatie

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft donderdag een 39-jarige man uit Eemnes veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het leidinggeven aan een criminele organisatie die zich bezighield met grootschalige cocaïnehandel. Twaalf medeverdachten in dit megastrafproces krijgen celstraffen variërend van anderhalf tot acht jaar.

Encrochat

De politie was al geruime tijd bezig met een onderzoek naar de hoofdverdachte toen er een doorbraak kwam via gekraakte Encrochat-berichten. De criminele organisatie exporteerde volgens justitie onder meer honderden kilo’s cocaïne naar het Verenigd Koninkrijk, verborgen in vrachtauto’s tussen bijvoorbeeld bevroren vlees.

Verenigd Koninkrijk

Er waren ook al vergaande voorbereidingen getroffen om een schroottrailer, waarin een grote dubbele bodem was aangebracht, minimaal twee keer per week naar het Verenigd Koninkrijk te laten varen. Per keer kon daarmee zo’n 200 kilo cocaïne worden geëxporteerd. Daarnaast werden in Nederland honderden kilo’s cocaïne verhandeld en vervoerd.

Eigenaar transportbedrijf

Volgens de rechtbank is er voldoende bewijs dat de 39-jarige hoofdverdachte, eigenaar van een transportbedrijf, de leider was van een criminele organisatie die zich op professionele wijze bezighield met drugshandel. Hij was op dagelijkse basis zeer intensief bezig met het wel en wee van de organisatie. Zo organiseerde hij volgens de rechtbank de cocaïnetransporten binnen Nederland en naar het buitenland, zorgde hij voor de uitvoering daarvan door andere leden van de organisatie, onderhield hij contacten met drugsleveranciers en was hij voortdurend bezig met het bekijken van mogelijkheden om zijn handel uit te breiden en te optimaliseren.

Hardhandige wijze

De hoofdverdachte speelde volgens de rechtbank op hardhandige wijze de baas over de mensen die voor hem werkten. Hij gebruikte niet alleen zelf geweld, maar zette anderen ook aan geweld te gebruiken. Een medeverdachte moest onder dwang, na een fikse bedreiging, zelfs zijn tatoeage van het woord ‘omerta’ (deels) laten verwijderen, nadat hij door de hoofdverdachte uit de organisatie was gezet. Naast dit alles beschikte de Eemnesser over schietklare wapens, zowel op kantoor als thuis, en had een groot en professioneel vuurwapenarsenaal tot zijn beschikking.

Uit gekraakte pgp-berichten blijkt volgens de rechtbank dat de man al een handlanger (een van de medeverdachten) had geregeld die zijn taken over zou nemen voor als hij vast zou komen te zitten. De rechtbank is van oordeel dat de man zich nergens iets van aantrekt en ten koste van alles wil doorgaan met de grootschalige handel in cocaïne. De rechtbank legt hem daarom – zoals het Openbaar Ministerie al eiste – twaalf jaar cel op.

Rechterhand

De rechterhand van de hoofdverdachte kreeg de geëiste celstraf van acht jaar opgelegd. Hij was de gehele periode actief betrokken bij alle onderdelen van de organisatie en was op de hoogte van dreigingen en kon in dat kader ook over alle wapens beschikken. Tekenend voor hun vertrouwenspositie is dat deze verdachte werd ingeschakeld door de hoofdverdachte om in het diepste geheim het gestolen schilderij Lentetuin van Vincent van Gogh op te halen. Dit gebeurde als middel om vrijspraak te kunnen afdwingen.

Medeverdachten

Tien andere verdachten in deze zaak zijn eveneens veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Een aantal van hen was bovendien betrokken bij twee cocaïnetransporten vanuit Goes naar Nijkerk (159 kilo) en naar IJmuiden (80 kilo). Ze krijgen celstraffen van anderhalf tot zeven jaar. De rechtbank sprak één van de verdachten vrij.

Zoontje reed in vrachtwagens

Opvallend is dat de rechtbank donderdag ook uitspraak deed in een andere strafzaak tegen de hoofdverdachte. Hij liet regelmatig zijn zoon van destijds (bijna) 7 jaar zelfstandig auto’s en vrachtwagens besturen, ook op de snelweg. Ondanks dat het jongetje hiertoe fysiek nauwelijks in staat was, gaf de hoofdverdachte zijn zoontje ‘als een soort speelgoed een potentieel moordwapen in handen’, aldus de rechtbank. Hij bracht daarmee de veiligheid van zijn zoon en andere weggebruikers in gevaar. De rechtbank veroordeelt de verdachte hiervoor tot vier wekend celstraf en een rijontzegging van drie jaar. Ook krijgt hij zijn inbeslaggenomen vrachtwagen niet terug.