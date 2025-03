Twaalf jaar cel voor moord in Turks eethuis

Beeld: de veroordeelde Cengiz A.

Negen kogels

De 29-jarige Hamdi Bilir werd voor de ogen van veel aanwezigen doodgeschoten. De rechter in de uitspraak: ‘De verdachte heeft negen kogels afgevuurd. Het slachtoffer probeerde zich in doodsangst met een krantenrekje te verweren, maar heeft desondanks geen enkele kans gehad om aan de aanval te ontsnappen en is ter plekke overleden.’

Schutter

Volgens de rechtbank was de 43-jarige Cengiz A. de schutter. Hij is door meerdere getuigen herkend en op zijn jas zaten schotresten. De man vluchtte naar Turkije. Hij zit daar een straf van vijftien jaar cel uit voor betrokkenheid bij een moord op een Iraanse journalist.



Medeverdachte Ugur D. (30) zei dat hij de schutter was tegen de politie, maar de rechter gelooft de man niet. Getuigen die binnen in eethuis Durum Evi waren en buiten stonden, wijzen Cengiz A. aan als de schutter.

Lagere straf

Het OM eiste in deze zaak 22 jaar cel voor moord. De rechter komt op een veel lagere straf uit omdat wordt uitgegaan van doodslag. Er is volgens de rechter geen duidelijkheid over het motief. De rechter denkt ook dat als iemand een moord wil plegen, hij dat niet op deze manier zal doen: ‘Het ligt niet voor de hand dat besluit uit te voeren in een zeer drukke eetgelegenheid waar hij vaker kwam, vrijwel in het volle zicht en waar hij te voet aankwam en weer vertrok.’

De beide verdachten waren niet bij de zitting en ook niet bij de uitspraak. Nabestaanden van Hamdi Bilir waren teleurgesteld in de hoogte van de straf.