Twaalf jaar en TBS voor steekmoord in Driehuis

Buit De dan 20-jarige D. is op die ochtend met drie mededaders op bezoek gegaan bij het slachtoffer, in Driehuis. De avond voor het dodelijke incident kreeg hij nog geappt van een medeverdachte: ‘Dan ga je met de buit weg neef’. Ook moest er een mesje geregeld worden.

Gewapend

De volgende ochtend bellen de mannen aan, gewapend met een groot keukenmes en tie-wraps. Het slachtoffer schrikt van het bezoek, en het gaat even over de prijzen van wiet. Dat verklaarde de verdachte tenminste.

Dan krijgen de twee ruzie, waarna D. toesteekt. Het mes gaat recht in het hart van het slachtoffer, die nog wel naar buiten rent, maar niet veel later overlijdt in de gang van zijn huis. Kinderen op een schoolplein aan de overkant zien dat gebeuren.

De verdachte wordt twee dagen later door de politie opgepakt.

Details

De rechtbank neemt het D. kwalijk dat hij weinig details wilde geven over de zaak. Ze gaat ervan uit dat het om een overval ging, maar vanwege het ontbreken van voorbedachte rade wordt D. veroordeeld voor gekwalificeerde doodslag. Een persoon vermoorden, met een bijkomend motief.

De advocaat van de verdachte stelde tijdens de rechtszaak dat er geen bewijs voor het plan van een beroving, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Zijn cliënt zou ook uit noodweer hebben gehandeld. Ook daar zag de rechtbank geen bewijzen voor.

Lees hier de uitspraak van de rechtbank.