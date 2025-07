14 juli 2025

Twee 14-jarige uithalers opgepakt op haventerrein

De douane in Rotterdam heeft het afgelopen weekend twee 14-jarige vermoedelijke uithalers van cocaïne aangehouden in de Rotterdamse Waalhaven. De tieners, uit Schiedam en Rotterdam, waren vergezeld van een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.