Twee aanhoudingen in Den Helder na melding over wapen

Melding De melding kwam bij de politie rond 16.45 binnen, bij Willemsoord . De politie geeft aan dat het onduidelijk is, of er is geschoten.

Ruim een uur later hield de politie twee personen aan in verband met de melding, en werd een voertuig in beslag genomen.

De politie onderzoekt de rol van de twee personen in de zaak.