Twee aanhoudingen voor poging tot explosie in Rotterdam-Zuid

Donderdagnacht rond 02.30 is er een poging gedaan om een explosie te veroorzaken bij een pand aan de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid. De 15-jarige jongen uit Spijkenisse die het explosief probeerde neer te leggen, werd vervolgens tegengehouden door een omstander die het ook bij de politie meldde. De jongen is aangehouden. Vervolgens is deze melder, een 39-jarige man uit Rotterdam, zelf ook aangehouden omdat hij in bezit was van een vuurwapen. Hij wordt morgen voorgeleid.