Twee aanhoudingen voor wapenbezit in Beverwijk en Haarlem | Opstootjes tussen groepen jonge vrouwen

door Joost van der Wegen

Gefouilleerd

De politie laat zondag weten dat ze in het veiligheidsrisicogebied in de gemeenten Beverwijk en Heemskerk zaterdagavond meerdere mensen heeft gefouilleerd, en meerdere voertuigen heeft gecontroleerd.

In Beverwijk is bij een van de preventieve controles een persoon aangehouden voor de overtreding van de wet wapens en munitie. Het gaat om een 19-jarige jongen uit Beverwijk.

Bij een reguliere controle van jeugd in Haarlem is ook een minderjarige jongen uit Haarlem aangehouden voor het overtreden van de wet wapens en munitie. De twee verdachten worden vandaag gehoord.

Opstootjes

Ze meldt ook dat er in het centrum van Beverwijk zaterdagavond twee opstootjes plaatsvonden. Dat ging om een aantal jonge vrouwen uit Haarlem, die de confrontatie opzochten met een groep andere jonge vrouwen uit Beverwijk, aldus de politie. ‘Op basis van het noodbevel zijn de betrokkenen van de opstootjes het gebied uitgestuurd, waarna de rust snel terugkeerde.’

Sensatie

Ondanks de oproep van de politie om niet te komen kijken ‘of er wat sensatie is’, was het zaterdagavond opvallend drukker in de gebieden van de IJmond. ‘Daarom doen wij nogmaals de dringende oproep om je niet te bemoeien met de onrust, zowel online als op straat.’

Feestweek

De onrust tussen rivaliserende jeugdgroepen uit Beverwijk, Heemskerk en de wijk Schalkwijk in Haarlem is pas sterk toegenomen, na een ruzie tijdens de Heemskerkse feestweek begin september.

Op sociale media circuleren sinds kort schokkende beelden met zware mishandelingen, vernederingen en zelfs door AI-gegenereerde bedreigingen, in de vorm van fictieve bomaanslagen op scholen.

Als gevolg van de video’s en dreigende sfeer werden alle middelbare scholen en een mbo in Beverwijk en Heemskerk uit voorzorg gesloten. Ook in Haarlem legden sommige scholen de lessen stil vanwege gevoelens van onveiligheid.

Burgemeester Smit van Beverwijk stelde een noodbevel en veiligheidsrisicogebied: samenscholing en gezichtsbedekkende kleding zijn verboden, en de politie mag preventief fouilleren.

Vrijdag is er in verband met de bedreigingen wel al een persoon aangehouden.