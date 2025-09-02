‘Twee advocaten beschikbaar voor Ridouan Taghi’

Landelijk dekenberaad Taghi slaagde er daarna niet in een advocaat te vinden. Het landelijk dekenberaad had advocaten opgeroepen om zich te melden als zij Taghi willen verdedigen. Twee weken geleden werd bekend dat enkele advocaten na de oproep bereid waren om de verdediging op zich te nemen. Dat zijn er dus twee.

Beslissen

Taghi moet nu beslissen met wie hij in zee gaat.

Op basis van informatie van de AIVD begon in december een strafrechtelijk onderzoek naar de 36-jarige Shukrula. Hij is in april opgepakt na een bezoek aan Taghi in de extra beveiligde inrichting (EBI) in Vught. Shukrula is inmiddels op vrije voeten. Hij ontkent de beschuldiging.

Taghi’s neef en advocaat Youssef Taghi is veroordeeld voor het doorspelen van berichten. Momenteel loopt bij de rechtbank in Rotterdam de strafzaak tegen de voormalige advocaat Inez Weski, die ook wordt verdacht van doorspelen van informatie.