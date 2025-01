Twee arrestaties in onderzoek naar drugslab in Wageningen

Het drugslab in een bedrijfspand aan de Betsy van Goorstraat in Wageningen werd in april 2024 aangetroffen. Het pand werd vervolgens door de gemeente voor een half jaar gesloten.



Informatie uit het onderzoek leidde de recherche naar verschillende adressen. In een woning in Tiel hield aan arrestatieteam een 33-jarige man uit die plaats aan. In Veenendaal werd een 39-jarige man uit die plaats opgepakt. Beiden worden verdacht van betrokkenheid bij de productie van synthetische drugs. In Veenendaal werd in een pand aan de Nijhofflaan een groot geldbedrag aangetroffen.

Tiel

In Tiel werd op de Meeuwstraat een drugslab gevonden in een woning. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is onder andere ter plaatse gekomen om onderzoek te doen en om het lab te ruimen. Het vermoeden is dat er synthetische drugs werden geproduceerd. Het lab was niet in werking.

Verder onderzoek moet uitwijzen wat er precies werd geproduceerd, meldt de politie.