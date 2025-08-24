Twee arrestaties na mogelijke schietpartij in Leeuwarden

Harde knallen Omstreeks 02.35 ontving de politie een melding van een vechtpartij aan de Weaze. Toen agenten ter plaatse kwamen werden harde knallen, mogelijk schoten, gehoord. Twee verdachten werden aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het incident: het gaat om twee mannen van 42 en 38 uit Leeuwarden. De 42-jarige man raakte lichtgewond bij het incident, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Beide mannen zitten nog vast en worden verhoord.

Forensische Opsporing

De politie doet nader onderzoek naar de toedracht en achtergrond van het incident. Zo is er ter plaatse sporenonderzoek verricht door de Forensische Opsporing. Dat sporenonderzoek gaat zondag overdag verder in de omgeving van het incident. Daarnaast heeft de politie met getuigen gesproken en worden eventuele camerabeelden uit de omgeving bekeken.

Vermoedelijk was er sprake van een onderling conflict tussen de betrokkenen.

Vuurwapen

Omroep Friesland schrijft dat in het onderzoek naar de mogelijke schietpartij een vuurwapen in een gracht is gevonden. Het is nog niet duidelijk of het om het vuurwapen gaat waar mogelijk mee is geschoten.