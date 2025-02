Twee arrestaties na schietpartij in Rotterdam-Charlois

(Beeld: Media-TV)



Na de schietpartij renden beide mannen een andere richting op: één richting de Slinge, de ander richting de Herkingenstraat. Een politiehelikopter heeft kort boven de wijk gevlogen in de zoektocht naar de verdachten. Die werden even later gearresteerd.

Kogelhulzen

De forensische opsporing doet onderzoek op de plaats delict. Er zijn zeker zes kogelhulzen aangetroffen. De politie is met veel eenheden aanwezig en doet buurtonderzoek en spreekt met getuigen. Ook zijn camerabeelden veiliggesteld.

De zijruit van de auto aan de bestuurderskant is gebarsten en er zit een kogelgat in. De auto is vermoedelijk van een van de verdachten.