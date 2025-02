13 februari 2025

Twee arrestaties na vondst drugslab in Hoogkarspel

In een loods aan het Westerwijzend in Hoogkarspel is dinsdag een synthetisch drugslab aangetroffen. De politie deed een inval na een anonieme tip. In het pand zijn een 38-jarige man en een 29-jarige vrouw uit de gemeente Drechterland aangehouden.