Twee arrestaties na vondst mogelijk drugslab in Ulft

(Beeld uit archief)



De politie is woensdag met de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) voor onderzoek aanwezig bij het mogelijk drugslab aan de Ettenseweg in Ulft.

Volgens De Gelderlander is het nog onduidelijk of de vondst van het mogelijke drugslab in verband staat met een schietpartij die dinsdagavond plaatsvond in Doetinchem. Een slachtoffer zou rond 22.00 in een woning aan de Verzetslaan zijn neergeschoten. Het gewonde slachtoffer werd naar het ziekenhuis vervoerd. Twee verdachten werden later aangehouden in de buurt van zwembad Rozengaarde aan de Bezelhorstweg.