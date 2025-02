3 februari 2025

Twee arrestaties voor vuurwapens en drugs in Rotterdamse woning

De politie heeft dinsdagavond 28 januari meerdere vuurwapens, patroonhouders en munitie aangetroffen in een woning aan de IJsselmondselaan in Rotterdam-Kralingseveer. Daarnaast is er ook een grote hoeveelheid drugs gevonden. Dat meldt de politie maandag.