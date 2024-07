Twee auto’s vernield door aanslagen in West-Brabant (VIDEO)

Connect on Linked in

In Breda en in Bergen op Zoom zijn maandag en dinsdag auto’s total loss gemaakt door een aanslag. In beide plaatsen klink er een knal en brak er brand uit.

Dak

Op de Ernst Casimirstraat in Breda ging er in de nacht van maandag op dinsdag een BMW in vlammen op nadat bewoners van een zeer harde knal waren wakker geschrokken.

Volgens BN/De Stem was het dak van de BMW weggeslingerd en terechtgekomen op een schuurtje aan de overkant van de straat. De voorruit lag op straat.

Weggevlogen

In Bergen op Zoom klonk er bij een geparkeerde auto op de Jasmijnstraat in de nacht van zondag op maandag een knal. De meldkamer ontving rond 03.45 een melding. Na de knal vloog een auto in brand.

Ook hier zijn er bij de ontploffing stukken van de auto weggevlogen. Diverse gevels van woningen dicht bij het voertuig zijn zwart geblakerd.

Bij de twee incidenten zijn geen gewonden gevallen.