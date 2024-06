‘Twee Belgische mannen verdacht van verdwijning stel op Tenerife’

Connect on Linked in

Twee Belgische mannen worden verdacht van de moord op een echtpaar uit dit land, op Tenerife. Er zijn aanwijzingen dat zij te maken hebben met de verdwijning van het stel op 22 april. De vrouw werd dood gevonden in zee. Hun advocaat ontkent dat ze iets met de zaak te maken hebben. Dat schrijft De Telegraaf zaterdag op haar website.

Beeld: de vermoorde Laura Trapeniers en haar vermiste man Marc Olbrechts

Lichamen

Twee mannen worden na hun verdwijning gezien, met een Renault Clio, bij de villa van Laura Trapeniers (66) en Marc Olbrechts (71) bij Callao Salvaje op Tenerife. Iemand stapt uit de villa met een grote zak, met daarin vermoedelijk hun levenloze lichamen.

Onbehaaglijk

Vrienden zijn bang dat er iets ergs gebeurd is met de twee, als ze niets meer van hen horen. Dat gevoel komt uit. Een lokale visser vindt het lichaam van Laura. Het drijft zo’n vijftig kilometer van haar woonplaats, in de zee. Het lichaam miste beide benen en een hand. Over haar hoofd is een gele zak getrokken. Familie en vrienden zijn in shock en vrezen dat ook Marc hetzelfde lot moest ondergaan, schrijft De Telegraaf zaterdag op haar online-pagina’s.

Afspuiten

De bewuste Renault Clio blijkt te staan op naam van de 44-jarige P. A. uit het Henegouwse Bergen, in België. De man woont in dezelfde straat als het stel en was de dag erna zijn terras aan het afspuiten met water. Ze huurden enkele maanden terug nog de villa van het Vlaamse stel. P. A. en zijn zoon vertrokken op 26 april uit Tenerife richting België. Dat is vier dagen na de verdwijning van Marc en Laura en één dag voor de vondst van het stoffelijk overschot van Laura door een Spaanse visser.

Onmogelijk

P. A.’s advocaat Eddy Cochez ontkent dat hij iets met de verdwijning te maken heeft: ‘Twee lichamen met twee man vervoeren in een Renault Clio? Dat is toch praktisch onmogelijk?’, stelt de Brusselse strafpleiter. ‘En hoe kan je nu door je terras af te spuiten plots verdacht worden van een moord op verre buren? Ja, hij had een verblijf dicht bij het huis van het vermoorde koppel. Hij kende die mensen, maar er waren zeker geen problemen tussen hen.’

P. A. en zijn zoon zijn opgepakt door de politie.