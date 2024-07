Twee berovingen met bedreiging van vuurwapen

Connect on Linked in

In Den Haag zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee berovingen geweest. Daarbij is gedreigd met een vuurwapen. Er zouden ook schoten zijn gelost door de overvallers.

Aangesproken

Rond 23.40 kreeg de politie een melding van een beroving aan de Jan Luykenlaan in Den Haag. Een groep personen werd aangesproken door de groep verdachten. Onder bedreiging van onder andere een vuurwapen moesten de slachtoffers hun spullen afstaan. Een zoektocht in de omgeving leverde geen aanhoudingen op, laat de politie zondag weten.

Geweld

Al snel kreeg de politie een nieuwe melding rond 00.30 uur van een mogelijk schietincident aan de Anslostraat. Meerdere personen stonden bij hun auto op het moment dat zij door een onbekende persoon werden aangesproken. De slachtoffers werden door een groep van meerdere personen beroofd en hierbij is geweld gebruikt.

De politie is daarna een onderzoek gestart en heeft in de omgeving gezocht naar de groep verdachten. Ze heeft geen verdachten gevonden. Mogelijk zou er zijn geschoten; de recherche doet hier onderzoek naar.

Paraat

De recherche onderzoekt de twee berovingen die plaatsvonden in de directe omgeving van het Zuiderpark waar kort daarvoor een festival was afgelopen. Vanwege het festival is het parate peloton, een flexibel inzetbare politie-eenheid, die avond aanwezig geweest is de omgeving en ook naar Moerwijk gegaan.

De recherche sluit op dit moment niet uit dat er mogelijk meer berovingen of mishandelingen zijn geweest in dezelfde omgeving.