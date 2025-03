Twee cocaïnetransporten onderschept door marineschip

Willemstad, 13 Februari 2025. Ocean Going Patrol Vessel Zr.Ms. Groningen als stationschip in het Caribisch gebied.

US Coast Guard

Op 13 februari kreeg de Groningen een seintje van een Amerikaans patrouillevliegtuig dat een verdachte go-fast had gespot. Het marineschip was in de buurt en liet een snelle onderscheppingsboot te water, met een gecombineerd gewapend team van mariniers en Amerikanen van de US Coast Guard.