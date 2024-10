Twee doden en zwaargewonde bij crash op A50, slachtoffers mogelijk betrokken bij misdrijf

Het eenzijdig verkeersongeval gebeurde rond 03.30 op de toerit van de A50 naar de A15. Deze is momenteel afgesloten voor politieonderzoek. Er is een kluis aangetroffen bij de gecrashte auto. Deze is vermoedelijk bij een inbraak weggenomen, meldt de politie. Of de inzittenden van het voertuig mogelijk betrokken waren bij een plofkraak, maakt deel uit van het politieonderzoek, dat nog geruime tijd in beslag gaat nemen.

Mogelijk vierde persoon

In de omgeving is volgens de politie een persoon gezien die mogelijk bij het ongeval betrokken was. Daarom is er een Burgernet-melding naar buiten gebracht. Volgens een fotojournalist vloog de auto op hoge snelheid bij de toerit naar de A15 uit de bocht, dwars door een vangrail heen. De auto kwam tot stilstand tegen een boom.