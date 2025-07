Twee drugsvondsten in Rotterdamse haven

Partij De eerste partij cocaïne (30 pakketten) zat in de constructie van een uit Peru afkomstige container met bananen. De koelcontainer had als bestemming een bedrijf in Antwerpen. Dit bedrijf heeft niets met de smokkel te maken, laat de politie weten.

Verstopt

De tweede partij betrof 50 pakketten cocaïne die ook was verstopt in de constructie. Deze container was gevuld met fruit, noten en eetbare plantendelen en had als land van herkomst de Verenigde Staten.

Ook deze lading was bestemd voor een bedrijf in Antwerpen en ook deze firma heeft niets met de smokkel te maken.

Onderzoek

Het HARC-team ( van Douane, de FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam), heeft de zaak verder in onderzoek.

De groothandelswaarde van de partijen drugs ligt volgens justitie rond de twee miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd.