Twee explosies binnen vijf dagen bij woning in Amsterdam-Zuidoost

De eerste explosie vindt plaats op 27 april rond 01.15. Nadat de bewoners een harde knal horen, gaan ze bij de voordeur kijken en zien ze vlammen. Ze slagen erin het vuur zelf te blussen. Door de brand en de knal is schade ontstaan aan de voorzijde van de woning.

Opnieuw raak

Donderdagmiddag is het rond 14.15 weer raak bij dezelfde woning. Ook na die tweede explosie ontstaat er behoorlijke schade, maar ook hier raakt niemand gewond.



De recherche en Forensische Opsporing doen onderzoek in beide zaken en is op zoek naar getuigen die meer weten over de explosies. Waarom de woning tot tweemaal toe binnen korte tijd doelwit was van ontploffingen is onduidelijk. Er is nog niemand aangehouden.

Eerdere incidenten

In maart 2020 werd ’s nachts een woning aan het Martin Ennalsplein in Amsterdam-Zuidoost beschoten. In december 2022 was er gedurende zeker een maand cameratoezicht op het plein, nadat er in een week tijd twee explosies plaatsvonden bij een woning op het Martin Ennalsplein.