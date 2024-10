Twee explosies in Hoofddorp, ‘vermoedelijk gelinkt aan veroordeelde crimineel Gaby H.’

(Beeld: Mizzle Media / Michel van Bergen)



De explosie bij een kapperszaak aan de Concourslaan vond rond 23.05 plaats. Volgens omstanders waren er twee harde knallen te horen waarna de complete voorgevel van de zaak eruit is geklapt en er brand uitbrak. Meerdere brandweer-eenheden kwamen ter plaatse, de brand werd snel geblust. De politie heeft de plaats delict ruim afgezet en medewerkers van de Forensische Opsporing hebben uitvoerig onderzoek verricht. Ook zijn camerabeelden van buurtbewoners opgevraagd.

Surinaams restaurant

Rond 02.00 vond er wederom een explosie plaats in Hoofddorp, ditmaal bij Surinaams restaurant Mo’s Kitchen aan de Noordmeerstraat. Daarbij raakte een rolluik ontzet, en ook hier ontstond brand, die snel geblust kon worden. De politie heeft op beide locaties technisch sporenonderzoek verricht. Ook is gesproken met beide eigenaren van de panden en worden eventuele verbanden onderzocht. Hieruit is volgens de politie gebleken dat het huurpand aan de Noordmeerstraat in het verleden eigendom was van een familielid van de kapperszaak.

1400 kilo coke

De kapperszaak aan de Concourslaan is in handen van de bekende sterrenkapper Hanni Hanna. Volgens Het Parool wordt zijn oudere broer Gaby H. (40) in het criminele milieu gelinkt aan de diefstal van 1400 kilo cocaïne, die nu al weken leidt tot gijzelingen, mishandelingen en beschietingen in de onderwereld, in Nederland, België en Dubai.

Zes jaar cel

Gaby H. is in juni 2021 in Nederland door het gerechtshof veroordeeld tot zes jaar cel voor drugshandel en witwassen. Hij werd in maart dit jaar opgepakt in Dubai. De van oorsprong Syrische H. heeft in Dubai belangen in onder meer de horeca. Hij stond internationaal gesignaleerd na de veroordeling in 2021. Begin 2021 waren er in een nieuw strafrechtelijk onderzoek naar witwassen (met de naam Rucola) invallen in het huis van H. in Rijsenhout, en in zeven bedrijfspanden. Of H. nu zal worden uitgeleverd naar Nederland is onbekend.