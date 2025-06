Twee explosies in Rotterdam | Mogelijk ook geschoten

Beeld: de politie in de Gaffelstraat (foto MediaTV)

Naar boven



Op de Huniadijk ging een explosief af in een portiek op de eerste verdieping van een flat. Het lijkt erop dat het explosief naar boven is gegooid, waardoor het niet helemaal tegen de gevel terechtkwam. Hierdoor was er nauwelijks schade.

Buurtbewoners hoorden een scooter wegrijden, waarna de klap volgde. De politie kwam daarop, om sporen veilig te stellen. Ze vond op de galerij ook een fles met een onbekende vloeistof.

Maandagochtend rond half vijf werd er bij dezelfde gevel van de flat al een leren bank in brand gestoken. Bewoners voelden toen al aankomen dat er meer overlast zou volgen.

Mogelijk geschoten



Aan de Gaffelstraat in Rotterdam vond vanmorgen ook een explosie plaats bij een woning. Dat was aan een binnengalerij. Ook hier vielen geen gewonden, wel sneuvelden er enkele bloempotten. Er is sprake van dat er mogelijk is geschoten, meldt een 112-fotograaf. De politie doet onderzoek naar de gebeurtenis.